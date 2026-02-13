Двадцать пять финалистов из Подмосковья участвуют в конкурсе «Лидеры АПК»

Двадцать пять управленцев из Подмосковья вышли в финал конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса», который проходит в Мастерской управления «Сенеж» до 14 февраля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Финал конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в Мастерской управления «Сенеж» и завершится 14 февраля. В решающем этапе участвуют 245 управленцев, отобранных из более чем 7,5 тысячи заявок, включая представителей 11 зарубежных стран.

Московскую область в финале представляют 25 специалистов, успешно прошедших все этапы отбора. По данным организаторов, 47% финалистов работают в сельском хозяйстве и развитии агропромышленного комплекса, 16% — в пищевой промышленности, 10% — в науке и образовании, 3% — на государственной службе, 2% — в предпринимательстве и IT. Две трети участников занимают руководящие должности.

В церемонии открытия 12 февраля приняли участие заместитель министра сельского хозяйства России Ксения Шевелкина и генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин. В рамках деловой программы выступили председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных и управляющий партнер RUSEED Марк Гехт. Во второй день финалисты работают над управленческими кейсами, моделирующими реальные задачи отрасли.

Торжественная церемония награждения пройдет 14 февраля. Около 50 победителей получат возможность пройти обучение по программе для руководителей высшего звена, а все финалисты смогут принять участие в программе наставничества с ведущими экспертами агропромышленного комплекса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.