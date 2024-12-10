Два жителя Подмосковья стали победителями конкурса «ТопБЛОГ»

В Москве объявлены победители четвертого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей», который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Егор Ржанов и Константин Барковец из Московской области стали победителями в спецноминациях «Наука и образование» и «Медиа и маркетинг». Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Первый в России образовательный проект для блогеров за четыре года объединил более 220 тысяч человек. В четвертом сезоне проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» поступило почти 15 тысяч заявок из 89 регионов России и 17 иностранных государств. Для участников открыты возможности прохождения образовательной программы от лидеров медиа, обмена опытом и реализации совместных творческих проектов с единомышленниками, участия в масштабных событиях и блог-турах по регионам России.

Итоговым событием четвертого сезона стал масштабный медиафорум в Москве, который собрал авторов и создателей контента, лучше всего проявивших себя в проекте «ТопБЛОГ» в 2024 году. Для блогеров была организована масштабная деловая, образовательная, культурная и экскурсионная программы. Церемония закрытия финала проекта прошла в Национальном центре «Россия».

«Проект «ТопБЛОГ», запущенный президентской платформой «Россия — страна возможностей» в 2020 году, помогает профессионально развиваться перспективным авторам, укрепляющим традиционные российские ценности и создающим полезный и социально ориентированный контент. Люди, сидящие в этом зале, связаны глобальной идеей — развивать блогинг в России и вдохновлять общество, помогать формировать осознанное и отзывчивое будущее для жителей нашей страны. Уверен, что впереди у вас много новых, ярких, мощных открытий и достижений и миллионы преданных подписчиков. Желаю большой семье «ТопБЛОГ» вдохновения и дальнейшего развития!» — сказал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Кульминацией события стала торжественная церемония награждения победителей четвертого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ». Это — 36 перспективных блогеров из 23 регионов страны, создающих социально значимый контент. В рамках конкурса они выполняли медиакейсы по 12 тематическим спецноминациям, каждую из которых представила крупная организация-партнер. Еще 13 человек были отмечены специальными призами.

«В конкурсе «Спецноминации 2.0» авторы проявляли себя в разных тематиках от науки и образования, спорта, культуры, путешествий и семейных ценностей до медиа, экономики, устойчивого развития и современных технологий. Несколько месяцев участники выполняли задачи, которые ставили им партнеры, проходили образовательные блоки, анализировали свою целевую аудиторию и создавали интересный контент. Благодарен участникам «ТопБЛОГа» и партнерам проекта за любовь и душу, которые вы вкладываете в развитие блогосферы. Вы — голоса, которые влияют на умы и сердца, вдохновляют и объединяют людей», — отметил исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Первое место в спецноминации «Наука и образование», заказчиком которой выступили министерство науки и высшего образования Российской Федерации и мультиформатный научно-просветительский проект «Поиск» занял блогер Егор Ржанов. Как победитель Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» автор получит стать героем эфира в еженедельном научно-познавательном альманахе «Черные дыры. Белые пятна» на федеральном телеканале. Егор умело совмещает блогинг, работу и обучение: работает инженером в авиастроительной корпорации «Яковлев», где разрабатывает и испытывает самолеты, и учится в аспирантуре МГТУ им. Н. Э. Баумана. Блогерскую деятельность начал в 12 лет — в 2012 году, когда увлекался видеоблогерами, снимавшими обзоры на игры. В своем блоге «Не факт» Егор доступно объясняет научные факты. В копилке достижений Егора Ржанова — мировой рекорд по записи самого длинного голосового сообщения, длительностью в 6 часов (360 минут).

«Участие в конкурсе «Спецноминации 2.0» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» дало мне уверенность в качестве производимого нашей командой контента. Зачастую, чтобы поверить в себя, нужно услышать мнение со стороны, непредвзятое мнение. «ТопБЛОГ» предоставил мне такую возможность, более того, наш проект оценивали профессиональные эксперты, что вдвойне важно! Ни один подарок от партнера не стоит тех оценок, которых был удостоен проект «Не факт». И это все было бы невозможно без нашей команды, которая ежедневно трудится над контентом! Каждый участник уникален по-своему и работает с «горящими» глазами на неиссякаемом энтузиазме, за что я их всех очень ценю!» — рассказал победитель проекта «ТопБЛОГ» из Московской области Егор Ржанов.

Учитель-блогер, преподаватель физики и астрономии Константин Барковец занял втрое место в спецноминации«Медиа и маркетинг» от Агентства стратегического консалтинга «К2». Как победитель он получит от партнера продвижение на 150 000 рублей. Константин пришел к блогингу, когда создавал учебные материалы для своих учеников, записывая уроки. Затем педагог решил расширить свою аудиторию и стал делать короткие вертикальные видео по физике и астрономии в интересном, креативном и юмористическом формате. Также Константин увлекается фотографией и художественным творчеством, основал сеть художественных студий в Москве и Подмосковье «Зеленый маяк», руководил детской анимационной студией «Мульты», имеет много побед на различных конкурсах детской анимации.

«Участие в проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» дало мне огромный потенциал для роста, укрепило веру в то, что если делать что-то с любовью, это обязательно будет замечено и поддержано. Я переполнен не только радостью за свой успех, но рад за всех участников, ведь для каждого из нас этот масштабный проект имел свое значение. Как в сказке про волшебника из Изумрудного города: кто-то из нас получил награду, кто-то стал сильнее, лучше, креативнее, умнее, а кто-то осознал, что его путь лежит в другом направлении. Уверен, что проигравших нет. Благодарю организаторов конкурса за их труд и возможность быть услышанным в нашей большой стране!» — сказал победитель проекта «ТопБЛОГ» из Московской области Константин Барковец.

Маркетолог, резидент одного из крупнейших digital-комьюнити themedia Мария Клокова получила специальный приз спецноминации «Медиа и маркетинг». Автор ведет экспертные блоги на разных платформах и своей основной задачей определяет исследование аудитории, ведь ей, как маркетологу, необходимо понимать «боли» и потребности простого пользователя.

Участие в конкурсе «Спецноминации 2.0» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» дало мне мотивацию для развития своих блогов и себя как эксперта. Пройдя все этапы, я поняла, в каком векторе мне нужно двигаться и каких целей я хочу достичь в блогерстве, а именно стать одним из лучших экспертов в своей нише и развить свои блоги минимум до 10 000 подписчиков. Всей команде президентской платформы «Россия — страна возможностей» я выражаю огромную благодарность за такую крутую возможность. Также благодарю своего мужа, который поддерживал на протяжении всех 8 месяцев участия в проекте. И мою крохотную дочь, которая стала для меня большим мотиватором и музой!» — отметила участник проекта «ТопБЛОГ» из Московской области Мария Клокова.

Вместе с президентской платформой «Россия — страна возможностей», партнерами и держателями спецноминацийстали Госкорпорация «Росатом», президентская академия, министерство науки и высшего образования Российской Федерации, мультиформатный научно-просветительский проект «ПОИСК», продюсерский центр «Инсайт люди», киностудия «Союзмультфильм», образовательный холдинг Skillbox, Агентство стратегического консалтинга в сфере коммуникаций «К2».

Финал 4 сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» прошел в ярком творческом формате. Зрителям рассказали полные вдохновения и смелости истории участников-мечтателей, которые ставили перед собой грандиозные цели и стремились их достигать, несмотря на преграды. ТопБЛОГеров также поздравили известные артисты — ST, Miravi, Mia Boyka, Андрей Гризли, Стас Море, Антон Токарев, Паша Руденко. Трансляцию церемонии можно посмотреть в VK Видео.

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