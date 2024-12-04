сегодня в 14:30

Два здания детсада обновят в округе Подмосковья в 2025 году

Детский сад в Солнечногорске планируют капитально отремонтировать в следующем году. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Будут выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной документации и работы по капитальному ремонту двух зданий с поставкой необходимого оборудования.

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 44» расположен по адресу: Московская область, г. о. Солнечногорск, д. Радумля, мкрн Механического завода № 1.

Предстоит отремонтировать здания детского сада 1950 и 1991 годов постройки, строительный объем составит 11 320 куб. м. Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.