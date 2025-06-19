Два выпускника в Красногорске сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

В Красногорске выпускники гимназии № 2 Надежда Старикова и лицея № 4 Андрей Бутин получили высший балл на Едином государственном экзамене по физике. На сегодняшний день в округе насчитывается 15 стобалльных результатов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Для Андрея Бутина это вторые сто баллов за ЕГЭ, он так же блестяще сдал химию. Юноша стал вторым мультистобалльником в округе в этом году. Он учится отлично и является претендентом на золотую медаль. Про свои высокие результаты выпускник говорит, что в них есть доля везения. Любимые учебные предметы Андрея — химия, физика и математика. Молодой человек хочет дальше учиться и работать в сферах пересечения физики и химии.

Напомним, ранее выпускница гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева Алина Щербий набрала по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии.

Выпускники, получившие на экзамене по физике неудовлетворительный результат, а также завершившие экзамен досрочно по состоянию здоровья и не явившиеся по уважительной причине, смогут пересдать физику 3 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.