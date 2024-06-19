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Два вуза Подмосковья вошли в топ-100 лучших учебных заведений России

Международное рейтинговое агентство RAEX представило 13-й список лучших высших учебных заведений России. В 2024 году Орехово-Зуевский ГГТУ и Коломенский ГСГУ вошли в топ-100 лучших вузов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Коломенский университет поднялся на пять позиций по сравнению с прошлым годом и занял 81 место. Орехово-Зуевский ГГТУ также показал улучшил свою позицию с 84 на 80 место.

Лидеры рейтинга были объявлены в рамках XII форума ведущих вузов «Будущее высшей школы» в Москве. В этом году в список лучших вошли университеты из 29 регионов России.

Общий балл вуза складывается по трехкомпонентной системе, включающей в себя качество образовательной среды, уровень востребованности выпускников на рынке труда и интенсивность научно-исследовательской работы.

При составлении рейтинга использовались как статистические данные, так и результаты опросов, проведенных среди более чем 130 тыс. респондентов, включая представителей академических и научных кругов, студентов, выпускников и работодателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.