Два водоема в Наро-Фоминском округе выбрали для расчистки в 2026 году

Два водоема в Наро-Фоминском городском округе определили для расчистки в 2026 году по итогам голосования на портале «Добродел» в рамках программы «100 прудов и озер», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В голосовании на портале «Добродел» приняли участие более 67 тысяч жителей Подмосковья. По итогам определили 39 водоемов-победителей в 20 городских округах.

В Наро-Фоминском округе для расчистки выбрали пруд на реке Березовка и пруд «Кузьминский» на ручье Менка. Пруд на реке Березовка стал лидером голосования, набрав 3794 голоса.

В рамках программы на этих водоемах проведут санитарную очистку: уберут плавающий мусор и водную растительность, скосят камыш и рогоз, поднимут и утилизируют бытовой мусор, а также удалят аварийные деревья в акватории. Работы по удалению донных отложений и дополнительному благоустройству не предусмотрены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.