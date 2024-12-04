Два водоема в Коломне расчистят по программе губернатора в 2025 году

Два водоема, расположенных на территории сел Липитино и Троицкие Озерки, вошли в программу губернатора «100 прудов и озер» на 2025 год. Почти три тысячи коломенцев и озерчан проголосовали за их расчистку, сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

«На озерах специалисты очистят водную гладь от плавающей растительности, окосят камыш, поднимут со дна и утилизируют строительный и бытовой мусор, а также удалят аварийно-опасные деревья по берегам», — рассказала начальник управления экономического развития администрации городского округа Коломна Надежда Пындова.

Программа губернатора Андрея Воробьева по очистке водоемов реализуется в регионе уже четвертый год. За это время в городском округе Коломна привели в порядок пруды между деревнями Малое и Большое Карасево, водоем в селе Пестриково и один из Репинских прудов.

В этом году в голосовании были представлены три коломенских и озерских водоема. Два из них смогли преодолеть необходимый минимальный порог голосов, а по общему количеству участников голосования муниципалитет вошел в тройку лидеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.