Два водных объектов Серпухова участвуют в голосовании по включению в областной проект

Озеро Долгое и пруд деревни Калугино г. о. Серпухов принимают участие в голосовании по включению в проект «100 прудов и озер». Эти водоемы являются важными объектами природы и отдыха,

Водоемы, набравшие максимальное число голосов, в 2025 году приведут в порядок. В рамках программы планируется провести комплексную работу по восстановлению водных объектов.

Планы включают в себя очистку водоемов от загрязнений и обустройство комфортных зон отдыха на их берегах. Поддержать свои водные объекты можно до 15 ноября.

Для участия необходимо зайти на портал «Добродел», перейти на карту, выбрать свой муниципалитет, в нем выбрать пруд, за который хотите отдать свой голос, при желании там также можно оставить комментарий. Далее нужно нажать кнопку «проголосовать» и авторизироваться через портал Госуслуг для того, чтобы голос был засчитан.

Каждый житель может отдать свой голос только за 1 водоем. Чтобы поддержать комментарии других пользователей нажмите знак «+» над комментарием.

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