Два внедорожника и необходимую помощь отравили из Рузского округа в зону СВО

Из Рузского городского округа отправили очередную партию гуманитарной помощи для российских военных, участвующих в СВО. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

По словам депутата совета депутатов Рузского округа Александра Слуцкого, организаторы и идейные вдохновители отправки груза — предприниматель из Тучково, руководитель компании «Орловское мясо» Юрий Дорофеев, а также созданный недавно благотворительный фонд «Отчизна и вера».

За счет средств, собранных неравнодушными жителями Тучково, приобретены два подержанных автомобиля УАЗ — знаменитые «буханки», которые просто незаменимы на поле боя.

Финансовую помощь оказали Владимир Викторович Бойков, Сергей Васильевич Бекренев, Олег Юрьевич Шахов, группа скандинавской ходьбы «Нордики» под руководством Светланы Алексеевны Тимошиной, а также сотрудник местного отдела полиции, не пожелавший разглашать свое имя.

Отремонтировать УАЗы и покрасить их в защитный цвет помогали тучковские мастера — братья Шакарян, Геннадий Белов и Александр Мокряков, а также студенты и преподавательский состав Московского филиала политехнического института под руководством Ирины Алексеевны Шиломаевой. Студенты, к тому же, сплели порядка 360 квадратных метров маскировочных сетей.

Плетением сетей также занимались женщины из группы «Петровичи» — жительницы Рузского округа и Москвы. Станок для нарезания ткани и материал — спанбонд защитного цвета — приобрел Юрий Дорофеев. Он же организовал рабочее место и питание для работниц.

Были также собраны средства радиоэлектронной борьбы, перевязочные материалы, медикаменты, строительные материалы, в том числе линолеум, большое количество питьевой воды и продуктов питания, консервов. Ну и, конечно же, десятки писем от школьников Рузского округа, которые будут греть душу солдатам на передовой. Помощь в подготовке груза также оказали прихожане храмов Рузского округа.

Один из УАЗов, наполненных гуманитарным грузом, был помещен на эвакуатор «Валдай», второй — в кузов армейского КамАЗа. Проводить водителей и сопровождающих в путь пришли депутат Александр Слуцкий, руководитель Тучковского территориального отдела Виктор Русаков и жители, собиравшие груз. Для бойцов также был записан приветственный видеоролик.

Груз благополучно доставлен участникам СВО — в район Авдеевки Донецкой Народной Республики.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.