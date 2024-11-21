Два трактора «Беларус» поступили в филиалы подмосковного Центрлесхоза

В Подмосковье проводится плановая поставка не только специализированной пожарной техники для модернизации материальной базы ГАУ МО «Центрлесхоз», но и лесохозяйственной — предназначенной для лесотехнических работ. В этом году было закуплено два трактора Беларус. Один — с передним лесным толкателем, а второй — с погрузчиком и бревнозахватом. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Помимо охраны лесов от пожаров и непосредственно ликвидации возгораний сотрудники наших филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» выполняют множество лесотехнических работ: сплошные и выборочные санитарные рубки, подготовку почвы для посадок, прочистку просек, очистку леса от захламленности, трелевку древесины с мест санитарных рубок. Для таких работ мы и закупаем надежные и функциональные тракторы», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Вся техника оснащается техническими средствами контроля ГЛОНАСС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.