Два сквера благоустроили в подмосковной Балашихе за 2024 год

За 2024 год в подмосковной Балашихе были благоустроены два сквера. Они расположены в микрорайонах Заря и Железнодорожный, об этом сообщил сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В 2024 году закончились работы по благоустройству сквера в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Специалисты проложили пешеходные и велодорожки, организовали зоны отдыха, установили скамейки и урны. Также привели в порядок сквер в микрорайоне Заря в Балашихе. Его общая площадь составляет 1,3 га.

Всего к концу 2024 года в Подмосковье благоустроят 12 парков и лесопарков, 24 пешеходные зоны и площади, 5 набережных, 14 скверов, 8 детских скверов, 13 катков и скейт парков.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщал, что в Московской области важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.