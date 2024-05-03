Два ракетоносца Ту-95мс ВКС РФ выполнили плановый полет вблизи побережья Аляски

сегодня в 13:09

Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС РФ завершили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря, они пролетели вблизи западного побережья Аляски, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Ракетоносцы провели в воздухе свыше 11 часов. Их сопровождали экипажи самолетов Су-30см ВКС России. На отдельных этапах маршрута рядом также летели истребители зарубежных стран.

Летчики дальней авиации РФ систематически летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты они выполняют в строгом соответствии с международными правилами.

В начале апреля российские ракетоносцы Ту-95мс провели полет над нейтральными водами Чукотского моря. Он длился более 12 часов.