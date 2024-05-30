Два причала возвели на берегу Москвы-реки в Звенигороде

Жители Звенигорода обратились в администрацию с просьбой о постройке причалов для любителей сплавов и купальщиков на берегу Москвы-реки.

Пристань для лодок построили в Звенигороде на улице Игнатьевской возле Центральной кольцевой автодороги и рядом с санаторием «Связист». С просьбой оборудовать причал в администрацию округа обратились любители сплавов и горожане, регулярно посещающие пляжи на Москве-реке.

Рабочие звенигородской ремонтно-эксплуатационной службы сделали деревянный настил, завезли на пляжную зону песок и привели в порядок прилегающую территорию.

Как рассказал директор предприятия, депутат округа Дмитрий Александров, оба пляжа благоустроили перед экологическим марафоном «Москва-река-2024».

«Наши рабочие обрезали нижние ветви деревьев, придав им ухоженный вид, покосили траву и убрали территорию, завезли песок. На берегу сделали металлический каркас для причала, а сверху положили деревянный настил. Купальщикам и любителям сплавов теперь удобно спускаться к реке и оставлять рядом лодки», — подчеркнул Александров.

Руководитель ремонтно-эксплуатационной службы Звенигорода добавил, что силами предприятия планируют сделать еще одну пристань: третий причал построят к фестивалю каякеров, который пройдет в Звенигороде в День России — 12 июня. Пристань оборудуют на Москве-реке возле стадиона «Спартак».

Александров подчеркнул, что сплавы по Москве-реке собирают в Звенигороде все больше туристов. Он уверен: со временем в городе оборудуют причалы и в других местах на побережье Москвы-реки.

Дмитрий Александров поделился, что в ближайшие несколько лет ему хочется привести в порядок деревья, растущие на побережье Москвы-реки от города до Саввино-Сторожевского монастыря.

Руководитель звенигородской ремонтно-эксплуатационной службы подчеркнул: охватить весь участок силами его предприятия за один год невозможно, но со временем побережье преобразится.

Также Александров рассказал, что в ходе экомарафона общественники очистили большой участок акватории Москвы-реки, и он надеется, что такие мероприятия весной и летом будут проводиться в Звенигороде регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.