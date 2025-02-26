Два подмосковных предприятия стали лауреатами конкурса «Звезда качества России»

сегодня в 12:06

В Москве объявлены победители Всероссийского конкурса производителей товаров и услуг «Звезда качества России» за 2024 год, среди его лауреатов два предприятия из Московской области: ООО «Жанетт» (г. Мытищи) в номинации «Производители обуви» и ООО «Пехорский текстиль» (г. Люберцы) в номинации «Производители пряжи». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Как отмечено в решении конкурсной комиссии, «Жанетт» и «Пехорский текстиль» признаны лауреатами за многолетний выпуск продукции высшего качества для широкого круга потребителей и высокопрофессиональную организацию производства с образцовой культурой труда.

Конкурс «Звезда качества России» учрежден Объединением потребителей России в 2013 году и является самой значимой общественной наградой для участников потребительского рынка.

Главная цель конкурс «Звезда качества России» — повышение престижа, привлекательности и доступности отечественной продукции для потребителей.

Одновременно задача конкурса — продемонстрировать и поддержать значительные производственные достижения отечественных предпринимателей в выпуске качественной продукции широкого народного потребления, публично отметить их высокопрофессиональный и добросовестный труд.

Представители организации — лауреата конкурса — ветераны, рабочие, инженеры, руководители, иные специалисты выдвигаются на государственные и ведомственные награды, знаки отличия субъектов Российской Федерации.

Предприятия, участвующие в конкурсе, проходят двухуровневую комплексную экспертизу качества продукции и организации производства через Общественную Систему Оценки Качества (ОСОКА), разработанную Объединением потребителей России. Лауреаты получают право на использование логотипа «Звезда качества России» и символики конкурса в качестве элемента брендирования своей продукции.

Ежегодно лауреатами конкурса становятся не более десяти его участников — организаций, индивидуальных предпринимателей и только по одному в определенной номинации (конкурсных номинаций — 23).

Всего за одиннадцать лет проведения конкурса «Звезда качества России» его лауреатами стали 89 предприятий из 38 субъектов Российской Федерации, в том числе — семь из Московской области.

Подробная информация о конкурсе «Звезда качества России» размещена на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.