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Два места заняли работники лесного хозяйства Подмосковья на чемпионате «Лесоруб-2024»

Накануне завершился всероссийский чемпионат «Лесоруб-2024», который проходил в Перми. В дисциплине «Замена цепи» стал рабочий производственного участка подведомственного Комлесхозу ГАУ МО «Центрлесхоз» Андрей Щеголев. Он стал четвертым из 57 участников чемпионата, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Также Щеголев взял 5 место в дисциплине «Комбинированный рез». Кроме того, пятым, но уже в дисциплине «Точная раскряжевка» стал начальник ЛПС «Талдом» Дмитровского-Талдомского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз» Максим Рябов.

В командном зачете квартет из Подмосковья — 3 вальщика леса и 1 юниор, — стал 6 из 22 команд.

За звание лучшего вальщика лесов в чемпионате боролись представители из 21 региона России и из Республики Беларусь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.