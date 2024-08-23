Два малыша родились у пары венценосных журавлей из нижегородского зоопарка
Нижегородский зоопарк пополнился двумя новорожденными венценосными журавлями
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Сотрудники нижегородского зоопарка «Лимпопо» рассказали, что у венценосных журавлей Квандо и Ньянги появились на свет два детеныша, сообщает ИА «Время Н».
По словам гендиректора зоопарка Владимира Герасичкина, перед рождением малышей специалисты не заходили в вольер к птицам, чтобы их не беспокоить.
«Как только наша пара села на яйцо, мы сделали все возможное, чтобы будущим родителям было максимально комфортно и спокойно», — отметил он.
На данный момент у птенцов коричневый пух. Также у них еще не проявился высокий желтый хохолок на голове, как у родителей.
Малыши питаются из клювиков Квандо и Ньянги. Кроме того, пара помогает журавлятам познать окружающий мир.