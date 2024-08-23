Два малыша родились у пары венценосных журавлей из нижегородского зоопарка

Сотрудники нижегородского зоопарка «Лимпопо» рассказали, что у венценосных журавлей Квандо и Ньянги появились на свет два детеныша, сообщает ИА «Время Н» .

По словам гендиректора зоопарка Владимира Герасичкина, перед рождением малышей специалисты не заходили в вольер к птицам, чтобы их не беспокоить.

«Как только наша пара села на яйцо, мы сделали все возможное, чтобы будущим родителям было максимально комфортно и спокойно», — отметил он.

На данный момент у птенцов коричневый пух. Также у них еще не проявился высокий желтый хохолок на голове, как у родителей.

Малыши питаются из клювиков Квандо и Ньянги. Кроме того, пара помогает журавлятам познать окружающий мир.