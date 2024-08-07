«Два майора»: ВСУ стреляют с БМП Bradley по жилым домам в Курской области без разбору

По данным очевидцев, украинские военные, атакующие приграничье Курской области, заезжая в российские населенные пункты, стреляют с БМП Bradley без разбору по жилым домам, сообщает Telegram-канал «Два майора» .

«Вышедшие из зоны боевых действий гражданские люди рассказывают о том, что ВСУ били с БМП „Бредли“ по жилым домам без разбору. К несчастью, неудивительно, учитывая террористические приемы ВСУ», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в суматохе некоторые местные жители уходили от противника «огородами по крапиве», в конце пути некоторых подбирали военные и попутки. При этом сотни людей были вывезены организованно — им помогали волонтеры, ситуация взята на контроль.

Еще несколько тысяч жителей покинули зону обстрелов на личном транспорте.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в течение минувшей ночи ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ продолжали уничтожать отряды ВСУ в районах Курской области. Украинские силы несут потери в живой силе и технике. Продвижение противника вглубь территории РФ допущено не было.