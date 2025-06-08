Два лесных пожара ликвидировали в Подмосковье за сутки

На территории гослесфонда Московской области 7 июня обнаружили 2 пожара. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В Кудиновском участковом лесничестве Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес»в 1 км от города Старая Купавна Богородского г. о. местные жители обнаружили очаг возгорания и сообщили о нём по телефону 112. При сильном ветре с огнём боролись 9 человек личного состава лесопожарных формирований и 4 единицы техники 8 часов.

С помощью системы видеомониторинга в Куровском участковом лесничестве Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» в 2 км от деревни Давыдово Орехово-Зуевского г. о. обнаружили очаг возгорания. Пожар ликвидировали 4 человека личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники 40 минут.

Причина пожаров — нарушения правил пожарной безопасности гражданами.

Подозреваемые в поджогах устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.