Два ледовых катка откроются в Люберцах 1 декабря

В городском округе Люберцы 1 декабря в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» торжественно откроют два катка: Центральный и Наташинский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Уже третий год на улице Звуковой будет радовать люберчан Центральный каток. В настоящее время ведется заливка льда, установка бортов. Это будет каток с искусственным льдом размером 25 на 40 метров, теплыми раздевалками, хоккейной разметкой, прокатом, заточкой коньков. График его работы — с 10:00 до 22:00, вход со своим инвентарем свободный», — сказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что каток в Наташинском парке — любимое место отдыха с 12 декабря 2021 года.

«Его тоже готовят к открытию. Это ледовый каток размером 26 на 56 метров, есть хоккейный борт, защитное остекление. На объекте будет тоже работать прокат оборудования, заточка коньков. Для посещения он будет открыт с 10:00 до 21:30, вход со своим инвентарем свободный», — пояснил Волков.

По его словам, за два года Центральный каток посетили 36 тысяч люберчан и гостей округа, Наташинский — 108 тысяч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.