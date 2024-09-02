Два контейнера маринованных огурчиков отправили из Подмосковья в Китай

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонда поддержки ВЭД МО) оказал содействие компании «Плодоимпорт» в транспортировке ее продукции в Китай через РЖД Логистику. В рамках достигнутых с китайскими партнерами экспортных договоренностей подмосковный производитель поставил в КНР 47 520 банок консервированных огурцов под торговой маркой «Дядя Ваня», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Груз в составе двух контейнеров при содействии Фонда поддержки ВЭД Подмосковья был доставлен через РЖД Логистика и уже прибыл в пункт назначения.

«Мы благодарны Фонду ВЭД МО за оказанную помощь и уверены, что это лишь начало нашего успешного сотрудничества с китайскими партнерами», — отметили в «Плодоимпорт», которая активно расширяет свое присутствие за рубежом, в том числе на рынке КНР.

Сейчас «Плодоимпорт» планирует оптимизировать свою логистическую цепочку, что позволит не только увеличить объемы поставок, но и улучшить качество сервиса для клиентов за рубежом.

В перечне мер поддержки компаний, развивающих экспортную работу, также можно найти бесплатные образовательные и консультационные услуги, помощь в оформлении документов и подборе потенциальных партнеров, содействие в участии в выставочных мероприятиях для производителей товаров и услуг и многое другое.

Все услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство».

Подробнее о них можно узнать на сайте Фонда: https://exportmo.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.