Два коломенских озера стали лидерами областного голосования

В голосовании за выбор объектов для участия в губернаторской программе «100 прудов и озер» лидируют два коломенских озера, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

До завершения голосования осталось три дня. Водоемы-лидеры расчистят в следующем году.

На голосование выставлены три водных объекта, расположенных в городском округе: озера в деревне Липитино и селе Троицкие Озерки, а также пруд в деревне Семеновское. Адресный перечень был сформирован на основе обращений местных жителей. Также важно, чтобы водоемы соответствовали определенным критериям, включая площадь не менее двух гектаров, наличие техотчета о гидрологических условиях и подъездных путей.

Для того чтобы участвовать в программе, необходимо набрать минимум одну тыс. голосов. Два из трех водоемов уже превысили этот порог. Так, за озеро в Липитине проголосовало 1220 человек, а за озеро в Троицких Озерках — 1147.

«Очень хочется видеть наше озеро таким, каким оно было, когда мы были детьми. Проводили на нем все лето. Хотелось бы чтобы у наших внуков были бы такие же воспоминания», — оставляют комментарии в голосовании жители Троицких Озерок.

Они также сообщают, что своими силами стараются поддерживать чистоту на берегах — косят траву, собирают мусор.

Липитинцы тоже вносят посильный вклад в поддержание чистоты вокруг водоема, а также предлагают сделать несколько пляжных зон по берегам пруда.

«Озеро — место притяжения отдыхающих в летний период. Однако за ним никто не ухаживает. Местные жители самостоятельно собирают мусор по прибрежной полосе. С каждым годом ситуация все хуже и хуже. Озеро нуждается не только в очистке, но и в регулярном уходе», — сообщают жители Липитина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.