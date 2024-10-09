Два гранта от Росмолодежи планируют выиграть молодогвардейцы Королева

У активистов «Молодой Гвардии» из Королева в планах выиграть два гранта от Федерального агентства по делам молодежи. Одна из идей — открыть коворкинг для школьников и студентов наукограда, который позволит обсуждать новые проекты и воплощать их в жизнь, сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

На сегодняшний день актив королевского отделения «Молодой гвардии Единой России» составляет около 70 человек. Ребята участвуют в общественной и культурной жизни наукограда, ведут патриотическую работу.

С начала 2024 года королевские молодогвардейцы провели свыше 70 патриотических и культурно-массовых мероприятий. Ребята организовывали праздники, оказывали адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, встречались со школьниками. Одним из важных дел для них стала поддержка бойцов на передовой, сбор и отправка гуманитарной помощи.

Количество желающих вступить в организацию растет, уже в ближайшие полгода молодогвардейцы планируют открыть дополнительную ячейку в одном из микрорайонов города и увеличить число участников вдвое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.