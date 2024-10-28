Два детских сквера появились в подмосковных Люберцах

На территории городского округа Люберцы были открыты два детских сквера. Их установили в рамках работ по благоустройству территорий, об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Два новых детских сквера находятся по адресам: улица Школьная и 2-я Заводская. Всего в Подмосковье в 2024 году открыли 8 таких объектов.

Всего 90 объектов планируют благоустроить в Подмосковье за 2024 год. Среди них 12 парков и лесопарков, 24 пешеходные зоны и площади, 5 набережных, 14 скверов, 8 детских скверов, 13 катков и скейт парков.

Ранее глава региона сообщал, что в Московской области важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.