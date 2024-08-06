Два боеприпаса времен ВОВ обезвредили взрывотехники в Рузском округе

Специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в разных местах Рузского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника 265-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Старостин рассказал, что в единую службу о подозрительных находках сообщили местные жители.

Первый опасный предмет был обнаружен в лесном массиве, который находился в 300 м от деревни Ожигово, а второй нашли в лесу, расположенном в 500 м от деревни Палашкино.

«По прибытию к месту обнаружения боеприпасов специалисты идентифицировали их, как артиллерийский снаряд 57-милиметрового калибра и минометную мину 81-миллиметрового калибра времен Великой Отечественной войны. Все опасные находки взрывотехники поместили в специальный контейнер и перевезли в безопасное место, где обезвредили их согласно инструкции», — пояснил Владимир Старостин.

Кроме того, он добавил, что работники 265–й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили взаимодействие сотрудников ПСО-2 с представителями администрации городского округа и службами оперативного реагирования, а также безопасность проведения взрывотехнических работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.