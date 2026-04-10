Душивший детей пакетами балалаечник из Екатеринбурга ушел на СВО

Учитель по игре на балалайке из Екатеринбурга Артем Ваганов, душивший пакетами своих учеников, отправился в зону специальной военной операции, сообщает Е1.RU .

По словам источника издания, 17 марта Ленинский районный суд продлил Ваганову арест на 2 месяца. Обвиняемый не стал обжаловать это решение и отправился на фронт из екатеринбургского СИЗО-1, подписав контракт с Минобороны РФ.

«Ваганов убыл на СВО 26 марта», — добавил второй источник.

Ваганова задержали осенью прошлого года. Согласно данным следствия, учитель по игре на балалайке приглашал домой учеников и предлагал надеть на голову пакет, задержав дыхание. За такое своеобразное испытание Ваганов предлагал детям деньги.

В отношении педагога возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни). На суде Ваганов лишь частично признал вину, заявив, что никого не хотел убивать.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.