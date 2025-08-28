«Думайте о себе»: психолог рассказал о драках в транспорте

Гештальт-терапевт, магистр психологии Евгений Черепанов заявил, что в транспорте следует в первую очередь сохранять спокойствие и в некоторых случаях не поддаваться на провокации, особенно когда другие пассажиры начинают вести себя агрессивно, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Если пожилой человек или другой пассажир требует уступить место в агрессивной форме, лучше не вступать в перепалку», — сказал специалист.

По его словам, криками редко удается найти решение конфликта, но почти всегда это лишь усиливает напряженность. Можно попросить подождать или вежливо отказать в просьбе.

Ранее в Красноярске пенсионерка нанесла травму пальца 13-летнему школьнику, который не уступил ей место. Мать пострадавшего отметила, что женщина в резкой форме потребовала от подростка, чтобы он встал. Он был травмирован за то, что проигнорировал ее требование.