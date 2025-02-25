Духовные опоры: общественник призвал повысить пенсии священникам

Председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что ситуация с пенсионным обеспечением священнослужителей в России вызывает вопросы и призвал повысить выплаты, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Священнослужители, подобно учителям, являются наставниками, духовными опорами, оказывающими колоссальное влияние на формирование нравственных ориентиров подрастающего поколения и укрепление традиционных ценностей», — сказал общественник.

По его словам, статистики о средних пенсиях священников в открытом доступе нет, а многие из них, особенно в селах, не набирают достаточно трудового стажа до принятия сана и не могут рассчитывать на достойную пенсию. Социальные выплаты крайне малы и не позволяют обеспечить достойную жизнь.

Иванов предложил ввести в РФ специальную систему поощрения священников по аналогии с надбавками для заслуженных учителей.