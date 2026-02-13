Дух авантюризма: сколько россиянок хотели бы, чтобы кавалер забрался к ним в окно

Опрос: 55% россиянок против того, чтобы возлюбленный забрался к ним в окно

Четверть россиянок не против, чтобы возлюбленный забрался к ним в окно. При этом большинство жительниц российских мегаполисов оказались не готовы к таким впечатлениям, сообщили РИАМО в пресс-службе российской компании-производителя оконных систем Melke.

Окно, пожалуй, самый романтичный объект в жилом пространстве. Как справедливо заметил Ипполит в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»: «Господи, как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам».

Согласно опросу, 27% россиянок хотели бы, чтобы кавалер поднялся к их окну. Столько же набралось мужчин, готовых пойти на риск и залезть через окно или балкон к возлюбленным. В то же время 55% женщин ответили, что не готовы к таким впечатлениям, а еще 18% не против, если к ним кто-то проберется, но только в формате шутки и сюрприза, например, в костюме пожарного.

Еще 64% участниц опроса считают, что окно как часть романтики сегодня не фигурирует в их историях любви.

«Количество небоскребов в столице возросло, вместе с этим уходит романтика окон и балконов, откуда можно увидеть сигнал возлюбленного, чувства теперь выражают иначе. С высоты своего жилья возлюбленная может не разглядеть послание, а в каких-то проектах и вовсе есть только форточки и нет балконов», — рассказал руководитель отдела маркетинга и рекламы компании Никита Петюшин.

При этом 70% опрошенных россиян ответили, что выражали свои чувства на асфальте у дома — так, чтобы признание было видно из окна. Особенно трогательно такие послания выглядят у родильных домов.

