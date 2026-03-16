Дугин допустил отключение интернета в РФ два раза в год и запрет MAX

Дугин предложил отключать интернет в России два раза в год

Если Сеть будут отключать весной, россияне станут гулять, общаться и ходить в кафе и магазины. Включать его можно поздней осенью, написал в своем Telegram-канале философ Александр Дугин.

«Интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек», — отметил он.

Летом интернета не должно быть, поскольку есть жизнь. Договариваться с друзьями можно, как в детстве. То есть, подойти под окна и окрикнуть, предложил философ.

Дугин добавил, что, когда запретят госмессенджер Max, он «облюбует прекрасную рощу» и сформирует в ней Академию, как Платон (древнегреческий философ из Афин). Затем будет разговаривать там с теми, кому это интересно.

