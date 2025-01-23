Дубненцы отметили День освобождения Московской области от фашистских захватчиков

Ученики гимназии № 8, волонтеры и дубненские коммунальщики навели порядок в сквере 40-летия Победы. Этот субботник стал одним из первых щагов подготовки и благоустройства мемориальных площадок к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Волонтеры вырубили сорную поросль, подстригли живую изгородь из кустарников, собрали мусор. И сквер преобразился.

«Сквер и памятник были заложены к 40-летию Победы в 1985 году учителями и учениками гимназии № 8. Сейчас эти люди уже выросли, а мы подхватили — и сейчас проводим здесь митинги, ухаживаем за окружающей природой», — рассказывает ученица 9 «В» класса гимназии № 8 им. Н. Н. Боголюбова Елизавета Евдокимова.

Здесь в сквере, в День освобождения Московской области от фашистских захватчиков, прошла патриотическая акция, посвященная этому событию. 83 года назад советские войска выбили последних оккупантов из Подмосковья. В память об этом сегодня слушали военные песни, читали стихи, говорили о героях войны.

«Вечная память тем, кто погиб, кто защищал нашу Родину и вечная слава тем ветеранам, которые сейчас живы. Помните, чтите историю и обязательно ее изучайте!», — отметила и. о. заместителя главы г. о. Дубна Светлана Жаленкова.

Память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания, возложили живые цветы на мемориальный камень, установленный в сквере.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.