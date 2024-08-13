С 12 по 14 августа пройдет важнейшее событие для Вооруженных Сил РФ — юбилейный X Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2024». На стенде в павильоне А 1С5 «Кронштадт» презентует всех участников группы компаний и их основные компетенции, сообщили в компании, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В масштабе 1:10 будут представлены макеты БЛА «Сириус» и «Орион-Э». На открытой экспозиции VIP-зоны 2 участники форума смогут ознакомиться с полноразмерными макетами БЛА из состава разведывательно-ударного комплекса с беспилотными летательными аппаратами большей продолжительности полета «Орион-Э» и полноразмерным макетом скоростного ударного БЛА «Гром».

Эксперты группы компаний «Кронштадт» примут активное участие в научно-деловой программе форума.

Первый в России завод по серийному производству беспилотных летательных аппаратов был построен в подмосковной Дубне в рекордно короткие сроки. Инвестиции в проект составили более 4 млрд рублей.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.