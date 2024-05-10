Дубненские студенты приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к Дню Победы

Студенты Университета «Дубна» пришли на мемориал «Братские могилы», чтобы почтить память павших воинов.

«Это наша история, единственное, что остаётся с нами навсегда. Мы умрем, будут наши дети, все что у них останется, тоже будет в памяти», — поделился впечатлениями Матвей Малышев, студент университета «Дубна»: ребята вместе с преподавателями и ректором также присоединились к памятному мероприятию и возложили цветы к монументу.

В левобережной Дубне также почтили память павших солдат торжественным возложением цветов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.