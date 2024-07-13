Дубненские дети окунулись во «Вьюжные сказки» народов Севера

На набережной им. Д. И. Менделеева состоялась увлекательная программа для юных читателей «Вьюжные сказки», организованная в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота. Сказки народов России», передает пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Участники мероприятия совершили увлекательное путешествие по сказкам коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Вместе с организаторами ребята вспомнили, какие народы населяют эти суровые регионы, и с удовольствием читали сказки народов Севера, а также изображали животных из этих сказок.

Литературно-игровая программа включала в себя не только знакомство с фольклором, но и творческий мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги «Белый медведь».

Организаторы приглашают всех юных дубненцев присоединиться к следующим мероприятиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.