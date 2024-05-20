Дубна вошла в число самых комфортных городов Подмосковья
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Дубна
Согласно опросу, который провели аналитики портала MSK1 RU, Дубна является одним из наиболее комфортных городов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В число лучших городов Подмосковья вошли Одинцово, Королев, Ступино, Мытищи, Раменское и Дубна.
Критерии, которые учитывали жители во время опроса, это эффективность работы местных властей, транспортная доступность, наличие медицинских учреждений, школ и детских садов.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.