Дубна вошла в число самых комфортных городов Подмосковья

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Согласно опросу, который провели аналитики портала MSK1 RU, Дубна является одним из наиболее комфортных городов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

В число лучших городов Подмосковья вошли Одинцово, Королев, Ступино, Мытищи, Раменское и Дубна.

Критерии, которые учитывали жители во время опроса, это эффективность работы местных властей, транспортная доступность, наличие медицинских учреждений, школ и детских садов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.