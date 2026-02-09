Дуб из Ногинского округа Подмосковья внесли в реестр старовозрастных деревьев

Дуб, растущий в Аверкиевском лесничестве Ногинского филиала «Мособллес», 28 января 2026 года включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Дуб, расположенный на обочине лесной дороги в 136-м квартале Аверкиевского лесничества, получил официальный статус старовозрастного дерева России. Запись о нем внесли в реестр под номером 1568.

Рядом с деревом оборудована зона отдыха с беседкой и столом. Особенностью дуба стала цепь, закрепленная на ветви на высоте около четырех метров, что напоминает образ дуба у Лукоморья из произведения Александра Пушкина.

По оценкам специалистов и воспоминаниям бывшего лесничего Валентина Самоделова, которому 86 лет, возраст дуба составляет от 150 до 200 лет. Обхват ствола достигает 2,8 метра, диаметр — 89 сантиметров.

Территория, где растет дуб, имеет историческую ценность. В период Российской империи эти земли входили в состав Верзиловской дачи, принадлежавшей разным владельцам, в том числе Александру Самарину — московскому губернскому предводителю дворянства и члену Государственного совета. Его супругой была Вера Мамонтова, известная по портрету Валентина Серова «Девочка с персиками».

Включение дуба в реестр подтверждает его природную, историческую и культурную значимость. Подробная информация о дереве будет доступна на официальном сайте программы после 15 февраля 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе есть серьезный вызов по ряду гидротехнических сооружений и одно из них — это дамба, которая была передана региону в конце 2024 года, в Дубне.

«И наша задача вместе с правительством — реализовать программу модернизации этого очень важного гидротехнического сооружения», — сказал Воробьев.