Друг раскрыл тайну исчезновения Тамары Гвердцетели

Друг и стилист певицы Тамары Гвердцетели Джордж Ровалс рассказал, что артистка покинула Россию до начала спецоперации, также она пережила страшную трагедию — умерла ее мама, сообщает «Экспресс газета» .

«Естественно, когда теряешь родного человека, мир полностью меняется. Многие люди после таких трагедий уходят в себя окончательно», — сказал Ровалс.

Он добавил, что Гвердцетели — сильная женщина, которая знает, что уходить в себя не имеет права, так как поклонники скучают по ней.

Певица за два года оправилась от потрясения. Начала выступать, но в РФ не приезжала. При этом Тамара Гвердцетели поддерживает дружеские отношения с ругающей страну Аллой Пугачевой.

«Тамара никогда ничего плохого не говорит о России. Лайма Вайкуле уверяет, что кормила весь СССР. А Тамара прекрасно знает, что благодаря России она состоялась и стала знаменитой. Россия — это ее пространство. Тамара очень благодарная», — добавил друг певицы.

Он также подтвердил, что артистка поддерживает дружеские отношения с Пугачевой и планирует поздравить ее с предстоящим днем рождения праздничной смской.