Дроны закупили для школьного кружка по управлению БПЛА в Подмосковье

В Орехово-Зуевском округе закупили дроны для нового школьного кружка по управлению беспилотными летательными аппаратами, сообщил РИАМО глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Он подчеркнул актуальность беспилотных технологий и робототехники, отметив, что они являются новым словом в науке и способны преобразовать мир за ближайшие 10 лет. По словам Заголовацкого, беспилотная авиация — это инновационное направление, к которому повышен интерес.

Именно поэтому реализуется пилотный федеральный проект по оснащению оборудованием в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Кружок, в рамках которого ребят будут обучать управлять дронами, откроется в новом учебном году на базе школы №12 города Орехово-Зуево.

Инициатором его открытия выступил депутат Госдумы Геннадий Панин после встречи с представителями компании «Геоскан» — одного из ведущих разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем (БАС) и малых космических аппаратов, преподавателями ГГТУ и посещения открывшейся лаборатории на базе вуза, где обустроен класс по подготовке операторов дронов и обучению программированию беспилотников и закуплено современное оборудование.

Панин выступил с предложением начинать подготовку будущих специалистов уже в школе. Определяющими факторами в выборе школы стали опыт реализации программ дополнительного образования в области робототехники, наличие материально-технической базы для проведения практических занятий, квалифицированный кадровый состав и т. д. Преподаватели образовательного учреждения уже прошли обучение.

Оборудование

На данный момент идет подготовка оснащения лаборатории БАС. Уже завершено проведение процедуры на закупку конструкторов БПЛА и специального куба для тренировки полетов.

Оснащение производится в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в 2024 году. Проект на поставку конструкторов БПЛА для нужд МОУ СОШ 12 вошел в число победителей по результатам заседания региональной конкурсной комиссии.

В результате будет реализован новый модуль учебного предмета «Труд (технология)», посвященного технологиям БПЛА. Ожидается, что благодаря ему школьники примут активное участие в конкурсном и соревновательном движении и популяризации новых инженерных профессий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.