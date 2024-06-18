Дрон с камерой помог поймать полсотни нелегалов в подмосковных теплицах

46 нелегальных мигрантов задержали в тепличном комплексе в Подмосковье

Офпред МВД РФ Ирина Волк доложила, что в тепличном комплексе в Подмосковье задержаны 46 нарушителей миграционного законодательства. Иностранцев ловили в деревне Лужки, правоохранители привлекали к работе беспилотник с камерой, сообщает газета «Известия».

Волк проинформировала, что рейд устроили сотрудники областного главка МВД России при поддержке спецполка полиции.

По словам официального представителя ведомства, среди задержанных 22 человека не имели законного права на нахождение в РФ. Этих людей выдворят из страны.

Сейчас правоохранители заняты установлением всех лиц, причастных к организации канала нелегальной миграции.