Дрон «Квазимачта» способна находиться в воздухе до 20 суток

Как сообщил ТАСС директор по экспорту беспилотных систем Леонид Рокеах, аппарат может непрерывно патрулировать воздушное пространство до 500 часов (20 суток), хотя на практике обычно используется в 24-часовых циклах с техническим обслуживанием между вылетами.

Основная задача дрона — охрана периметров стратегических объектов. Аппарат представляет собой летающую платформу коптерного типа с подвесной радиоэлектронной аппаратурой, выполняющей функции «воздушной мачты» наблюдения.

Отмечается, что технология также перспективна для гражданского использования — мониторинга массовых мероприятий, промышленных объектов и критической инфраструктуры.

Модернизированная версия уже доказала свою эффективность в боевых условиях, обеспечивая непрерывный контроль над территорией без необходимости частой замены батарей или дозаправки.