Драматический театр «МЕЛ» выселяют из здания в Москве

В столичном районе Отрадный из здания на улице Декабристов выселяют драматический театр «МЕЛ», который проработал 31 год, сообщает Telegram-канал msk1_news.

Руководство культурного учреждения несколько лет боролось за сохранение помещения, но недавно им пришло письмо от управы района, где было распоряжение покинуть здание.

Проблемы у театра «начались после проверок МЧС. Они показали, что в здании нет рабочих систем пожаротушения. Учреждение несколько раз штрафовали.

Директор театра Елена Махонина пояснила, что в 2021 году суд обязал управу района Отрадное провести работы, чтобы помещение соответствовало всем требованиям пожарной безопасности. Прошло уже более 3 лет, но власти района решение суда не исполнили.

Через суд театр взыскал с управы материальный ущерб из-за неисполнения судебного решения. Ему будет выплачено 75 тыс. рублей. Директор учреждения еще требует привлечь главу управы к уголовной ответственности из-за неисполнения решения суда.

Кроме того, в 2021 году театр не допустили до конкурса на занимаемое им много лет помещение. Хотя такие конкурсы учреждение выигрывало десятки лет.

Просто взяли и отложили наши документы в сторону. По разным причинам, которые не имеют оснований», — отметила Махонина.

Она подчеркнула, что все необходимые бумаги были оформлены правильно.