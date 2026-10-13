Дознаватель из Ленинского округа занял второе место на Всероссийском конкурсе

Темерлан Арабов, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу, вошел в тройку лучших дознавателей органов государственного пожарного надзора России. В финале Всероссийского конкурса 2026 года он занял второе место.

Финал длился пять дней и собрал специалистов со всей страны. Участники прошли тестирование, сдали нормативы по физической подготовке и соревновались в стрельбе. Ключевым этапом стала практическая работа: осмотр места пожара, определение и фиксация очага возгорания, установление причины и выполнение других следственных действий.

«Второе место в конкурсе — это признание высокого профессионализма и многолетнего труда. Работа дознавателя требует не только глубоких знаний, но и особой внимательности, умения анализировать и восстанавливать картину происшествия по мельчайшим деталям», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

За годы работы в округе Арабов зарекомендовал себя как специалист, способный восстановить картину происшествия даже в самых запутанных случаях. Профессия дознавателя требует безупречного знания противопожарных норм, уголовного и административного права: от его выводов напрямую зависят судьбы людей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.