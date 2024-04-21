Дождливая и ветреная погода ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и столице в воскресенье местами пройдет кратковременный дождь, температура прогнозируется плюс 15 — плюс 17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Северо-восточный, восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до плюс 11 — плюс 13 градусов, в области прогремит гроза. Днем температура будет плюс 18 — плюс 20, пройдет небольшой дождь.