сегодня в 07:13

Дождливая и теплая погода ожидается в Московском регионе во вторник

В Подмосковье и столице во вторник прогнозируется дождливая погода, температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачности с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь, на севере Подмосковья сильный. Также прогремит гроза.

Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут плюс 15 — плюс 17 градусов, днем 6 августа — от плюс 25 до плюс 27. Будет преимущественно без осадков.