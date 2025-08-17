Дождливая и теплая погода ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и Москве в воскресенье пройдет небольшой дождь, по области местами умеренный, температура поднимется до плюс 20 — плюс 22 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачная с прояснениями погода.
Скорость ветра западной четверти не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура ожидается плюс 9 — плюс 11 градусов, днем 18 августа — от плюс 16 до плюс 18. Сохранится дождливая погода.