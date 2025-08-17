сегодня в 07:13

Дождливая и теплая погода ожидается в Московском регионе в воскресенье

В Подмосковье и Москве в воскресенье пройдет небольшой дождь, по области местами умеренный, температура поднимется до плюс 20 — плюс 22 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.