Дождливая и теплая погода ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду будет теплая погода, местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачно. Температура поднимется до плюс 13 — плюс 15 градусов.
Ветер прогнозируется слабый. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 7 — плюс 9 градусов, днем 9 октября — от плюс 11 до плюс 13. Также местами ожидается небольшой дождь.
