Дождливая и теплая погода ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник местами пройдет небольшой дождь, по области местами умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Температура ожидается плюс 14 — плюс 16 градусов.
Скорость юго-западного ветра не превысит 12 м/ч. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 8 — плюс 10 градусов, днем 26 августа — от плюс 15 до плюс 17. Сохранится дождливая погода.