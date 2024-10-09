Дождливая и прохладная погода ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в среду с утра наблюдается слабая морось с дождем, температура днем составит плюс 6 — плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.