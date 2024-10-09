Дождливая и прохладная погода ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду с утра наблюдается слабая морось с дождем, температура днем составит плюс 6 — плюс 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде днем в области пройдет небольшой дождь.
Скорость северного, северо-восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление будет 747 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 3 — плюс 5 градусов, днем 10 октября — от плюс 8 до плюс 10. Прогнозируется облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков.