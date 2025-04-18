Дожди и 20-градусное тепло ожидаются в Петербурге в выходные

Жителей и гостей Санкт-Петербурга в предстоящие выходные, 19–20 апреля, ждет теплая и дождливая погода, сообщает газета «Санкт-Петербургский дневник» .

По прогнозу сервиса «Яндекс Погода», в субботу в Северной столице в любой момент может пойти дождь, зато воздух прогреется до плюс 20-21 градуса. Вечером станет немного прохладнее — до 13-15 градусов.

За ночь воздух сильнее остынет, а в воскресенье станет еще холоднее — утром термометры покажут лишь около 6-8 градусов выше нуля.

На улицу без зонта лучше не выходить — дожди ожидаются в течение всего воскресного дня.