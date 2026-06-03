Дожди, грозы и до 30 градусов: какая погода ждет россиян летом

Июнь в центральной части России пройдет с температурами в 25-30 градусов и дождями. Осадки будут носить умеренный характер, заявил РИАМО синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Температура воздуха до середины июня ожидается в пределах от 19 до 24 градусов. К середине месяца перейдет на 21-26 градусов. В третьей декаде ждем потепления до 25-30 градусов», — рассказал Ильин.

Он отметил, что примерно в середине декады может похолодать, температура опустится ниже 20 градусов. В начале июля ожидается погода с температурами под 25-30 градусов.

«В июне и начале июля в центральной части России осадки будут носить умеренный характер, обычный для этого периода. В отдельные дни может развиваться мощная кучевая облачность, вызывающая ливневые дожди, иногда грозы», — заключил синоптик.

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