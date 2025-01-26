Дождь со снегом и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
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В Подмосковье и столице пройдут небольшие осадки в виде дождя со снегом, местами умеренные, температура будет плюс 2 — плюс 4 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде местами сохранится гололедица.
Скорость юго-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 1 — плюс 3 градуса, днем 27 января — от плюс 4 до плюс 6. Пройдет небольшой дождь, местами сохранится гололедица.