Дождь со снегом и до +4 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье

В Подмосковье и столице пройдут небольшие осадки в виде дождя со снегом, местами умеренные, температура будет плюс 2 — плюс 4 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.